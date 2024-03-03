Галактионов: Матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны. Будем грызться за каждую игру

Главный тренервысказался о матче против(1:2).

«Первый тайм? Мы были вообще не похожи на самих себя. Не увидел те моменты, которые проговаривали и отрабатывали на сборах. Первый тайм в нашем исполнении был ужасен. Сказали ребятам в перерыве, что так не пойдет и немного перестроились, включились, добавили в агрессии и скорости. После этого второй тайм пошел совершенно по‑другому, были моменты, когда могли забивать еще. Проговорим с ребятами все эти моменты и будем исправляться.

По горячим следам сложно что‑то говорить. Понимание у нас есть, посмотрим детали и сделаем поправки. Но факт в том, что без целеустремленности так начинать первый тайм нельзя.

Всё еще впереди. Матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны. Мы будем грызться и цепляться за каждый матч», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место с 35 очками. «Локомотив» пока на пятой строчке с 31 баллом.