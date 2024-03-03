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    Галактионов: Матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны. Будем грызться за каждую игру

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Динамо» (1:2).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Первый тайм? Мы были вообще не похожи на самих себя. Не увидел те моменты, которые проговаривали и отрабатывали на сборах. Первый тайм в нашем исполнении был ужасен. Сказали ребятам в перерыве, что так не пойдет и немного перестроились, включились, добавили в агрессии и скорости. После этого второй тайм пошел совершенно по‑другому, были моменты, когда могли забивать еще. Проговорим с ребятами все эти моменты и будем исправляться.

    По горячим следам сложно что‑то говорить. Понимание у нас есть, посмотрим детали и сделаем поправки. Но факт в том, что без целеустремленности так начинать первый тайм нельзя.

    Всё еще впереди. Матчи на сборах показали, что мы конкурентоспособны. Мы будем грызться и цепляться за каждый матч», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает третье место с 35 очками. «Локомотив» пока на пятой строчке с 31 баллом.

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