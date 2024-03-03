«Акрон» уступил дома «Родине», «Волгарь» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск»

Иван Тимошенко Фото: globallookpress.com
Тольяттинский «Акрон» уступил дома московской «Родине» со счетом 0:2.
Голы в составе команды Франка Артиги забивали на 24-й минуте Астемир Гордюшенко. Точку в матче поставил лучший бомбардир клуба Иван Тимошенко, отличившийся в середине второго тайма.
Футбол. Россия. ФНЛ
Акрон — Родина 0:2
Голы: 0:1 Астемир Гордюшенко (24'), 0:2 Иван Тимошенко (72') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Сергей Макаров, Андрес Понсе, Константин Савичев, Dimoski B., Galkin V. Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Даниил Куликов, Иван Тимошенко, Александр Юшин, Orinho Предупреждения: Солтмурад Бакаев (26'), Orinho (58'), Даниил Кузнецов (86'), Артём Мещанинов (90')
В параллельной встрече «Волгарь» и «СКА-Хабаровск» не выявили победителя — 1:1.
Все основные события происходил в конце. Сначала на 82-й минуте полузащитник гостей Алексей Никитин смог открыть счет, но спустя семь минут точный выстрел удался новобранцу «Волгаря» Вячеславу Кротову.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — СКА-Хабаровск 1:1
Голы: 0:1 Алексей Никитин (82'), 1:1 Вячеслав Кротов (89') Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Егор Прошкин, Илья Зуев, Евгений Шляков, Данила Смирнов, Денис Ткачук, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A., Shaikhtdinov D. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Томас Рукас, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Яо Жан Шарль Оливье, Nikitin K., Simonyan A. Предупреждения: Вячеслав Подберёзкин (2'), Арсен Адамов (45+1')