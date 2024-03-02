ПерерывНоттингем Форест — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Колыванов«В Европе русские тренеры никому не нужны». Игорь Колыванов — о возобновлении РПЛ, интриге в Серии А и неприятностях «Спартака»
  • 18:51
    • «Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд
  • 18:47
    • «Краснодар» упустил победу в матче с «Рубином»
  • 18:17
    • «Ахмат» — «Урал»: стартовые составы команд
  • 18:02
    • Абаскаль будет наблюдать за матчем «Зенит» — «Спартак» на базе в Москве
  • 17:30
    • «Салават Юлаев» разобрался с «Трактром» и сравнял счет в серии
    Все новости спорта

    «Зенит» — «Спартак»: стартовые составы команд

    «Зенит» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Спартак
    Стали известны составы «Зенита» и «Спартака» на матч 19-го тура РПЛ.

    Клаудиньо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудиньо

    «Зенит»: Адамов, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

    «Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Зиньковский, Пруцев, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

    Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Рябчук, Игнатов, Денисов, Зорин, Мозес.

    Матч между командами состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» покажет, кто в доме хозяин
  • «Зенит» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Летучие мыши» дадут бой
  • «Валенсия» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Астон Вилла» сохранит комфортный задел
  • «Лутон» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Валенсия — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Лутон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  11.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры