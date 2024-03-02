«Зенит» — «Спартак»: прогноз, составы, коэффициенты

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
«Зенит»: Адамов, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.
Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Хлусевич, Зиньковский, Пруцев, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.
Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Классен, Рябчук, Игнатов, Денисов, Зорин, Мозес.
Матч между командами состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.