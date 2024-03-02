В 18:15 02.03.2024 Райо Вальекано и Кадис начнут матч в Ла Лиге.

Райо Вальекано — Кадис

Последний матч между собой: Кадис — Райо Вальекано 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Кадис». Коэффициент ставки — 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Райо Вальекано»).

Трансляция

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