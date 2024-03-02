«Райо Вальекано»
Турнирное положение: Команда в последние годы считалась крепким середняком в Примере, но в нынешнем сезоне «Райо Вальекано» находится в зоне риска. «Красные перевязи» занимают 14-е место в Примере с 25-ю очками в активе.
У команды есть проблемы с результативностью в нынешнем сезоне, забив всего 22 мяча за 26 встреч при 36-и пропущенных. По результативности «Райо Вальекано» располагается на 2-й позиции с конца в лиге.
Райо Вальекано — Кадис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедших встречах «красные перевязи» играют не очень уверенно. В последнем туре команда проиграла «Жироне» (0:3), а матчем ранее неожиданно набрал одно очко в матче с «Реалом» (1:1).
В последних 5-и матчах у «Райо Вальекано» нет ни одной победы, 4 поражения и один ничейный результат. За этот период команда пропустила 10 голов при 4-х забитых.
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Не сыграют: Диего Мендес (травма) и Пеп Чаваррия (красная карточка).
Состояние команды: Провал «Райо Вальекано» продолжается. Команда точно не может чувствовать себя спокойно, ведь она опережает зону вылета лишь на 7 баллов.
Если «красные перевязи» продолжат проигрывать, то зона вылета точно не за горами. Стоит отметить, что «Райо Вальекано» в последней очной встрече с «Кадисом» сыграл вничью со счетом 0:0.
«Кадис»
Турнирное положение: Команда также проводит не самый лучший сезон. «Кадис» занимает 18-е место в таблице Примеры с 18-ю очками в активе после 26-и туров.
Если «Райо Вальекано» забил только 22 гола в нынешнем сезоне, то «Кадис» огорчал своих соперников еще меньше. За 26 встреч команда забила лишь 17 голов — это худший результат в лиге.
Последние матчи: В прошедших встречах «Кадис» также не может победить. В последнем туре команда сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), а матчем ранее проиграла «Осасуне» (0:2).
За последние 5 матчей «Кадис» трижды сыграл вничью и дважды проиграла. За этот период команда пропустила 6 голов при 2-х забитых. Интересно, что «Кадис» не забивал на протяжении 4-х поединков.
Не сыграют: Рохер Марти, Феде Эметерио, Фали и Луис Эрнандес (у всех травмы).
Состояние команды: «Кадис» является одним из главных кандидатов на вылет в нынешнем сезоне. Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 3 балла. «Кадис» продолжает проигрывать и крайне редко набирать очки.
Последний раз команда обыгрывала «Райо Вальекано» в прошлом сезоне. В том поединке «Кадис» одолел своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 74-й минуте.
Статистика для ставок
- «Райо Вальекано» не может выиграть уже 8 матчей подряд
- В 4-х из 5-и последний матчей «Кадис» не забил ни одного гола
- В 3-х из 4-х последних очных встречах команды не пробивали тотал 2.5 больше
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.35, а победа «Кадиса» — в 5.30.
ТБ 2.5 оценивается в 2.45, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.55.
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Прогноз: Обеим командам очень нужны очки. Можно предположить, что «Райо Вальекано» и «Кадис» забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют за 2.45.
Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме забьет только одна команда.
Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 2.02.