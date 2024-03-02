2 марта в рамках 27-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» в родных стенах сыграет против «Кадиса». Начало игры — в 18:15 по мск. «Райо Вальекано» — «Кадис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: Команда в последние годы считалась крепким середняком в Примере, но в нынешнем сезоне «Райо Вальекано» находится в зоне риска. «Красные перевязи» занимают 14-е место в Примере с 25-ю очками в активе.

У команды есть проблемы с результативностью в нынешнем сезоне, забив всего 22 мяча за 26 встреч при 36-и пропущенных. По результативности «Райо Вальекано» располагается на 2-й позиции с конца в лиге.

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Последние матчи: В прошедших встречах «красные перевязи» играют не очень уверенно. В последнем туре команда проиграла «Жироне» (0:3), а матчем ранее неожиданно набрал одно очко в матче с «Реалом» (1:1).

В последних 5-и матчах у «Райо Вальекано» нет ни одной победы, 4 поражения и один ничейный результат. За этот период команда пропустила 10 голов при 4-х забитых.

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Не сыграют: Диего Мендес (травма) и Пеп Чаваррия (красная карточка).

Состояние команды: Провал «Райо Вальекано» продолжается. Команда точно не может чувствовать себя спокойно, ведь она опережает зону вылета лишь на 7 баллов.

Если «красные перевязи» продолжат проигрывать, то зона вылета точно не за горами. Стоит отметить, что «Райо Вальекано» в последней очной встрече с «Кадисом» сыграл вничью со счетом 0:0.

«Кадис»

Турнирное положение: Команда также проводит не самый лучший сезон. «Кадис» занимает 18-е место в таблице Примеры с 18-ю очками в активе после 26-и туров.

Если «Райо Вальекано» забил только 22 гола в нынешнем сезоне, то «Кадис» огорчал своих соперников еще меньше. За 26 встреч команда забила лишь 17 голов — это худший результат в лиге.

Последние матчи: В прошедших встречах «Кадис» также не может победить. В последнем туре команда сыграла вничью с «Сельтой» (2:2), а матчем ранее проиграла «Осасуне» (0:2).

За последние 5 матчей «Кадис» трижды сыграл вничью и дважды проиграла. За этот период команда пропустила 6 голов при 2-х забитых. Интересно, что «Кадис» не забивал на протяжении 4-х поединков.

Не сыграют: Рохер Марти, Феде Эметерио, Фали и Луис Эрнандес (у всех травмы).

Состояние команды: «Кадис» является одним из главных кандидатов на вылет в нынешнем сезоне. Команда отстает от спасительной 17-й позиции на 3 балла. «Кадис» продолжает проигрывать и крайне редко набирать очки.

Последний раз команда обыгрывала «Райо Вальекано» в прошлом сезоне. В том поединке «Кадис» одолел своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 74-й минуте.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» не может выиграть уже 8 матчей подряд

В 4-х из 5-и последний матчей «Кадис» не забил ни одного гола

В 3-х из 4-х последних очных встречах команды не пробивали тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.35, а победа «Кадиса» — в 5.30.

ТБ 2.5 оценивается в 2.45, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.55.

Прогноз: Обеим командам очень нужны очки. Можно предположить, что «Райо Вальекано» и «Кадис» забьют друг другу.

Ставка: Обе забьют за 2.45.

Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме забьет только одна команда.

Ставка: Только одна команда забьет в 1-м тайме за 2.02.