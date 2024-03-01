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    Нагорных: Ротенберг будет отвечать за развитие молодежи и женского футбола в «Локомотиве»

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал, чем будет заниматься Борис Ротенберг в клубе на новой должности.

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    «За что в "Локомотиве" сейчас отвечает Борис Ротенберг? Его основная задача — развитие молодых игроков. Это серьёзное стратегическое направление деятельности клуба. Под руководством Бориса академия, молодёжка, команда девушек в академии, женская молодёжная команда. Два отделения — Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный — как и его подход к работе.

    На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба. А в настоящий момент (на 20 февраля. — Прим. "Чемпионата") находится на сборах молодёжной команды в Турции», — цитирует Нагорных «СЭ».

    Борис Ротенберг повесил бутсы на гвоздь в 2022 году, а 29 ноября 2022 года был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола.

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