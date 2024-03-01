Нагорных: Ротенберг будет отвечать за развитие молодежи и женского футбола в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал, чем будет заниматьсяв клубе на новой должности.

«За что в "Локомотиве" сейчас отвечает Борис Ротенберг? Его основная задача — развитие молодых игроков. Это серьёзное стратегическое направление деятельности клуба. Под руководством Бориса академия, молодёжка, команда девушек в академии, женская молодёжная команда. Два отделения — Черкизово и Перово. То есть блок работы достаточно основательный — как и его подход к работе.

На одном из последних советов директоров Ротенберг был назначен заместителем генерального директора клуба. А в настоящий момент (на 20 февраля. — Прим. "Чемпионата") находится на сборах молодёжной команды в Турции», — цитирует Нагорных «СЭ».

Борис Ротенберг повесил бутсы на гвоздь в 2022 году, а 29 ноября 2022 года был назначен на должность директора департамента развития молодёжного футбола.