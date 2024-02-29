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    Файзуллаев об игре ЦСКА: Нам не хватает стабильности, концентрации

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    Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о потенциале своей команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

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    «Нам не хватает стабильности, концентрации — много голов в концовках пропустили. Восьмое место ― не наш уровень, за два тура до конца первого круга мы были высоко.

    Состав у нас хороший — позволяет бороться за чемпионство. Есть Чалов, Обляков, Давила, Роша ― все игроки очень крутые. Акинфеев ― легенда. Бывает, что на тренировках ему забить невозможно», — рассказал Файзуллаев Чемпионату.

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    • После 18-и туров ЦСКА занимает 8-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют против «Оренбурга» 2-го марта.

    В нынешнем сезоне Файзуллаев провел 13 матчей за ЦСКА, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

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