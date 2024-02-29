Быстров в грубой форме объяснил, почему Джикия не усилит «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита»считает, что защитник «Спартака»не в состоянии усилить санкт-петербургскую команду.

Ранее стало известно о конфликте Джикии с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Джикия не усилил бы "Зенит". Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент.

При этом и другие футболисты "Спартака" пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав. Для меня это тоже странно.

Хотя что странно — Абаскалю привозят футболистов, и он должен их ставить. Есть агентские игры», — приводит слова Быстрова Sport24.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.