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    Маттеус: Я бы доверил тренерскую работу в «Баварии» Себастьяну Хенессу

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    Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус оценил кандидатов на пост наставника мюнхенской команды.

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «Кого я вижу в "Баварии"? Ни Жозе Моуринью, ни Йоахима Лева. Зинедин Зидан — громкое имя, но он не знает бундеслигу. Я не думаю, что так уж важно, что он не говорит по-немецки.

    Я бы доверил тренерскую работу в Мюнхене Себастьяну Хенессу, если он получит поддержку в клубе, и его имя уже говорит об этом. Хенесс несет в себе ген "Баварии" и проделал хорошую работу в качестве тренера второй команды Баварии», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

    Напомним, что по окончании сезона нынешний наставник «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост.

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