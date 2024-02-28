Маттеус: Я бы доверил тренерскую работу в «Баварии» Себастьяну Хенессу

Бывший футболистоценил кандидатов на пост наставника мюнхенской команды.

«Кого я вижу в "Баварии"? Ни Жозе Моуринью, ни Йоахима Лева. Зинедин Зидан — громкое имя, но он не знает бундеслигу. Я не думаю, что так уж важно, что он не говорит по-немецки.

Я бы доверил тренерскую работу в Мюнхене Себастьяну Хенессу, если он получит поддержку в клубе, и его имя уже говорит об этом. Хенесс несет в себе ген "Баварии" и проделал хорошую работу в качестве тренера второй команды Баварии», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

Напомним, что по окончании сезона нынешний наставник «Баварии» Томас Тухель покинет свой пост.