В 22:45 27.02.2024 Уиган и Болтон Уондерерс сыграют матч в Первой Лиге Англии.

Уиган — Болтон Уондерерс

Последний матч между собой: Болтон Уондерерс — Уиган 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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