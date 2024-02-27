Генеральный директор «Шахтера»: Если тренерский штаб «Челси» уделит Мудрику время, Михаил отплатит в пятикратном размере

Генеральный директорвысказался о полузащитнике, который перебрался в лондонский клуб как раз из стана «горняков».

«Скажу вам, что для меня Мудрик — самый талантливый и уникальный футболист на свете. Считаю, что для того, чтобы выжать из него максимум, на который они рассчитывают, придется вложиться в него. И речь идет не о деньгах, а о времени, которое тренерский штаб должен потратить на общение с ним и тесную работу.

Потому что он молодой парень, перешедший из чемпионата Украины в АПЛ. Это совершенно другой мир с совершенно другими уровнями, совершенно другим футболом. Если тренерский штаб уделит ему время, Михаил отплатит в трехкратном, четырехкратном, пятикратном размере», — приводит слова Палкина beIN Sports.