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    Генеральный директор «Шахтера»: Если тренерский штаб «Челси» уделит Мудрику время, Михаил отплатит в пятикратном размере

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    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин высказался о полузащитнике «Челси» Михаиле Мудрике, который перебрался в лондонский клуб как раз из стана «горняков».

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    «Скажу вам, что для меня Мудрик — самый талантливый и уникальный футболист на свете. Считаю, что для того, чтобы выжать из него максимум, на который они рассчитывают, придется вложиться в него. И речь идет не о деньгах, а о времени, которое тренерский штаб должен потратить на общение с ним и тесную работу.

    Потому что он молодой парень, перешедший из чемпионата Украины в АПЛ. Это совершенно другой мир с совершенно другими уровнями, совершенно другим футболом. Если тренерский штаб уделит ему время, Михаил отплатит в трехкратном, четырехкратном, пятикратном размере», — приводит слова Палкина beIN Sports.

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