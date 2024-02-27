Личка: Я бы тоже не отказался от Артура

Главный тренер московского «Динамо»высказался о зимней трансферной кампании «Зенита».

«Питерский "Зенит" купил Артура за 18 миллионов евро — топового игрока. Если бы мне его предложили, я бы тоже не отказался. Нино — сильный центральный защитник. Я его знал еще раньше по "Флуминенсе". "Зенит" взял двух хороших футболистов, клуб может себе позволить делать такие трансферы.

У "Динамо" тоже всё хорошо с финансами, но нам купить еще двух игроков за 25 млн евро — очень тяжело», — приводит слова Лички издание «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» после 18 туров идет на 3-м месте в таблице РПЛ.