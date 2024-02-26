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    Галатасарай — Антальяспор ⚽ смотреть онлайн

    26.02.2024 в 20:00 начнется матч в Суперлиге Турции Галатасарай — Антальяспор

    Футбол Галатасарай
    В 20:00 26.02.2024 Галатасарай и Антальяспор сыграют матч в Суперлиге Турции.

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    Галатасарай — Антальяспор

    Последний матч между собой: Антальяспор — Галатасарай 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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