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    «Галатасарай» не отдаст первую строку

    «Галатасарай» — «Антальяспор». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Антальяспор»
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    «Галатасарай»
    «Галатасарай» на своем поле примет «Антальяспор» в 27-м туре турецкой Суперлиги. Встреча, которая пройдет в Стамбуле 26 февраля, начнется в 20:00 по мск. «Галатасарай» — «Антальяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 26 Февраля 2024 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Антальяспор Антальяспор
  • Антальяспор
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    «Галатасарай»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице дружина Окана Бурука с 69 набранными очками идет первыми, но второй «Фенербахче» отстает всего лишь на два пункта.

    За всю турнирную дистанцию «Галатасарай» отпраздновал 22 виктории, три поединка свел вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 55:14.

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «львы» были разгромлены в Праге «Спартой» 1:4 в ответной игре 1/16 финала ЛЕ и покинули турнир, так как дома победили 3:2. В последней же игре чемпионата страны они в гостях разгромили «Анкарагюджю» 3:0.

    Не сыграют: Хаким Зиеш находится в лазарете команды, а участие Танги Ндомбеле под вопросом.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На внутренней арене «Галатасарай» не знает себе равных и выиграл свои семь последних матчей чемпионата. Причем шесть поединков в этот период были добыты с разницей в два и более мячей.

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: С 35 очками коллектив Сергена Ялчина расположился на восьмой позиции и от пятой отстает всего лишь на три балла.

    «Антальяспор» в текущем первенстве отпраздновала восемь викторий, 11 встреч свела вничью и семь игр проиграла, забила 31 гол при 29 пропущенных.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной встрече «скорпионы» на своем поле поделили очки с аутсайдером «Истанбулспором» 2:2. И этой мировой они прервали свою 3-матчевую серию из фиаско во всех турнирах.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся несколько футболистов, которые нечасто попадают в основной состав.

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    Состояние команды: К этому поединку «Антальяспор» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали две ничьи и трижды уступали. Всего же в отрезке минувших семи поединков чемпионата команда отпраздновала всего одну викторию.

    Статистика для ставок

    • В текущем чемпионате «Галатасарай» выиграл все 13 проведенных встреч с общим счетом 32:9.

    • У «Антальяспор» только одна выездная виктория за прошедшие шесть игр в чемпионате

    • «Галатасарай» выиграл у «Антальяспор» в шести из семи последних очных встреч при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Галатасарай» букмекеры дают коэффициент 1.34. Ничья оценена в 5.77, а победа «Антальяспор» оценена в 9.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.54 соответственно.

    Прогноз: «Галатасарай» после неудачи в Лиге Европы наверняка выместит злость на середняке лиги и обыграет его уверенно. К тому же на это еще указывает превосходная домашняя статистика «львов».

    Рекомендуемая ставка: победа «Галатасарая» с форой (-1,5) за 1.88.

    Прогноз: И также ждем, что предстоящая встреча должна пройти в атакующем ключе, и соответственно считаем хорошим вариантом ставку на количество в ней голов больше 3,5.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.29.

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    «Галатасарай» — «Антальяспор»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 26.02.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» не отдаст первую строку
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