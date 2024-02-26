Дзагоев: Надеюсь, скоро приступлю к работе в ЦСКА

Бывший полузащитниквысказался о стажировке в московском коллективе.

«Да, это правда. Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА. На днях у нас встреча с Романом Юрьевичем, обговорим все детали. Надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна. Хочу быть полезным клубу и в этом качестве», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

В ноябре прошлого года 33-летний Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры. Этой зимой он проходил тренерскую стажировку в «Крыльях Советов».