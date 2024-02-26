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    Дзагоев: Надеюсь, скоро приступлю к работе в ЦСКА

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    Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о стажировке в московском коллективе.

    Алан Дзагоев
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    Алан Дзагоев

    «Да, это правда. Мы сейчас работаем с Евгением Шевелевым и другими коллегами из спортивного блока ЦСКА. На днях у нас встреча с Романом Юрьевичем, обговорим все детали. Надеюсь, что скоро приступлю к работе, которая мне очень интересна. Хочу быть полезным клубу и в этом качестве», — приводит слова Дзагоева «Спорт-Экспресс».

    В ноябре прошлого года 33-летний Дзагоев объявил о завершении игровой карьеры. Этой зимой он проходил тренерскую стажировку в «Крыльях Советов».

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