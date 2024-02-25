ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро с трофеем Кубка лигиОт драматичных камбэков до триумфов аутсайдеров. 10 лучших финалов Кубка английской лиги
  • 13:15
    • Слуцкий выиграл Суперкубок Китая с «Шанхай Шеньхуа»
  • 13:58
    • «Зенит» стал худшим клубом РПЛ по трансферному балансу
  • 11:02
    • «Детройт» уступил «Орландо», 34 очка Брансона не помогли «Никс» победить «Селтикс»
    Все новости спорта

    Райс о Габриэле: Он меня действительно удивил, защитник агрессивен и силен

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал
    Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс оценил игру своих партнеров по команде — защитников Вильяма Салибы и Габриэля.

    Деклан Райс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деклан Райс

    «Салиба невероятен. Я слышал многое о нём до того, как присоединился к "Арсеналу".

    Тот, кто меня действительно удивил, — Габриэл. Он по-хорошему агрессивен, очень силён, никогда не проигрывает единоборства — топ!» — приводит слова Райса журналист Фабрицио Романо.

  • АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Лутон», «МЮ» уступил «Фулхэму», «Ман Сити» выиграл у «Борнмута», «Арсенал» разбил «Ньюкасл»
  • Результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне Габриэль провел 24 матча за «Арсенал» и забил 4 гола. Салиба принял участие в 26-и встречах, отличился 2 забитыми мячами и одним ассистом.

    «Арсенал» занимает 3-е место в таблице с 58-ю очками в активе после 26-и туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» шокирует «Ливерпуль» в финале Кубка лиги?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Пропустит ли «Реал» от «Севильи»?
  • «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Встреча обещает пройти в атакующем ключе
  • «Ланс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ордабасы — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры