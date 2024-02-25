Райс о Габриэле: Он меня действительно удивил, защитник агрессивен и силен

Полузащитникоценил игру своих партнеров по команде — защитников

«Салиба невероятен. Я слышал многое о нём до того, как присоединился к "Арсеналу".

Тот, кто меня действительно удивил, — Габриэл. Он по-хорошему агрессивен, очень силён, никогда не проигрывает единоборства — топ!» — приводит слова Райса журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Габриэль провел 24 матча за «Арсенал» и забил 4 гола. Салиба принял участие в 26-и встречах, отличился 2 забитыми мячами и одним ассистом.

«Арсенал» занимает 3-е место в таблице с 58-ю очками в активе после 26-и туров.