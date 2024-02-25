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    Тренер «Наполи»: Мы должны стремиться к чемпионству

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    Главный тренер «Наполи» Франческо Кальцона подвел итог матча против «Кальяри» (1:1).

    Франческо Кальцона
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    Франческо Кальцона

    «Проблема "Наполи" в ментальности, физически игроки в порядке. Это требует времени, даже если его мало, чтобы решить проблемы. Цель? Нет смысла строить планы: мы должны смотреть игру за игрой, а затем мы увидим, где мы находимся. Пока математика не осуждает нас, мы должны стремиться к чемпионству. Мы были невнимательны в конце игры при пропущенном мяче.

    Мы уезжаем отсюда, больше ничего не можем сделать. Мы привязаны к результатам, но я не ищу алиби. Осимхен постепенно восстановит состояние: игроки возвращаются опустошёнными после Кубка Африки. Кварацхелия отличный парень, и я убеждён, что он скоро поможет нам», — приводит слова Кальцона журналист Никола Скира.

    После этого матча «Наполи» занимает 9-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе. «Кальяри» — на предпоследней 19-й позиции (20 баллов).

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