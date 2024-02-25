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    «Бавария» близка к назначению нового спортивного директора

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    Мюнхенская «Бавария» на пост спортивного директора назначит Макса Эберля. Руководство клуба уже подтвердило, что переговоры находятся на завершающей стадии.

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    «Думаю, это хороший вариант. Я уже говорил, что чем более компетентным и качественным будет руководство клуба, тем лучше», — сказал исполнительный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дреезен.

    Президент мюнхенцев Герберт Хайнер добавил: «Должен быть тот, кто отвечает за спортивное направление, как это было последние 3,5 года. Обсудим этот вопрос в понедельник».

    Напомним, прежним спортивным директором был босниец Хасан Салихамиджич, выступавший за «Баварию» и как игрок.

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    Макс Эберль известен по своей работе с «Боруссией» Менхенгладбах, где он был спортивным директором на протяжении 23 лет. Последним его клубом стал «РБ Лейпциг», там он проработал с января по сентябрь 2023 года и покинул свой пост из-за разногласий с руководством.

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