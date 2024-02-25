В 03:30 25.02.2024 Ди Си Юнайтед и Нью-Инглэнд Революшн сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

Ди Си Юнайтед — Нью-Инглэнд Революшн

Последний матч между собой: Нью-Инглэнд Революшн — Ди Си Юнайтед 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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