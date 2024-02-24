Пике: Гвардиола — лучший тренер в истории мирового футбола

Экс-капитан испанской «Барселоны»назвали, тренирующего сейчас английский «Манчестер Сити», величайшим специалистом в истории мирового футбола.

«Гвардиола — гений. Для меня и для многих он лучший тренер в истории футбола. У Гвардиолы есть все необходимые качества. Он руководил лучшим поколением футболистов "Барселоны". Думаю, Гвардиола помог многим из нас в карьере. Хосеп каждый день доказывает, что он лучший», — цитирует Пике ESPN Argentina.

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Под его руководством Жерар Пике выступал за «Барселону» с 2009 по 2012 год. За свою тренерскую карьеру Гвардиола взял 37 различных трофеев, работая с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити», в том числе три Лиги чемпионов,