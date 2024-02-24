ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур — главное приобретение зимнего трансферного окнаЗимнее трансферное окно в РПЛ. Как изменились составы за это время
  • 14:09
    • «Локомотив» уверенно победил «Ашхабад» в товарищеском матче
  • 11:41
    • Зверев не смог пробиться в финал турнира в Лас-Кабосе
    Все новости спорта

    Пике: Гвардиола — лучший тренер в истории мирового футбола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии
    Экс-капитан испанской «Барселоны» Жерар Пике назвали Хосепа Гвардиолу, тренирующего сейчас английский «Манчестер Сити», величайшим специалистом в истории мирового футбола.

    Жерар Пике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жерар Пике

    «Гвардиола — гений. Для меня и для многих он лучший тренер в истории футбола. У Гвардиолы есть все необходимые качества. Он руководил лучшим поколением футболистов "Барселоны". Думаю, Гвардиола помог многим из нас в карьере. Хосеп каждый день доказывает, что он лучший», — цитирует Пике ESPN Argentina.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Под его руководством Жерар Пике выступал за «Барселону» с 2009 по 2012 год. За свою тренерскую карьеру Гвардиола взял 37 различных трофеев, работая с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити», в том числе три Лиги чемпионов,

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Хетафе» много не забьют
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Калинская обыграет Паолини и возьмет титул в Дубае?
  • Калинская — Паолини. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Манчестер Сити» вряд ли подавится «вишенками»
  • «Борнмут» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Барселона — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Калинская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Меньшик — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры