В 16:00 24.02.2024 Газишехир и Истанбул Башакшехир сыграют матч в турецской футбольной Суперлиге.

Газишехир — Истанбул Башакшехир

Последний матч между собой: Истанбул Башакшехир — Газишехир 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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