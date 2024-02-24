В 19:00 24.02.2024 Фенербахче и Касымпаша сыграют матч в чемпионате Турции по футболу.

Фенербахче — Касымпаша

Последний матч между собой: Касымпаша — Фенербахче 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фенербахче» — «Касымпаша» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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