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    «Фенербахче» учинит разгром землякам

    «Фенербахче» — «Касымпаша». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Суперлига, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Касымпаша»
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    Эдин Джеко
    В рамках 27-го тура чемпионата Турции 24 февраля пройдет матч «Фенербахче» — «Касымпаша». Начало — 19:00 (мск). «Фенербахче» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Февраля 2024 года
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    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Фенербахче» в нынешнем сезоне привычно сражается за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте таблицы.

    При этом атака команды выглядит просто великолепно. В 26 матчах стамбульцы настреляли 68 мячей в ворота соперников, 18 из которых забил Эдин Джеко.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Фенербахче» уверенно переиграл «Ризеспор» (3:1).

    Вообще, в 5 своих матчах «Фенербахче» выиграл 4 раза при одном паритете. Потеря очков с «Аланьяспором» (2:2) может дорого стоить на финише чемпионата.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 11 мячей. Причем в свои ворота «Фенербахче» пропустил четырежды.

    Не сыграют: Фред — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас команда на 2 очка отстает от лидера чемпионата «Галатасарая». Причем оба стамбульских гранда проиграли всего по 1 матчу.

    Поединки против «Касымпаши» для команды проходят традиционно успешно. В 8 последних очных встречах успех праздновал «Фенербахче».

    Последний раз команда проигрывала «Касымпаше» еще 3 с половиной года назад. Между тем, недооценки соперника допускать явно не стоит.

    «Касымпаша»

    Турнирное положение: «Касымпаша» в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    «Касымпаша» забила 47 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота на гол больше.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Касымпаши» 3 победы при одном поражении.

    Не сыграют: Дрис Саддики — травмирован.

    Состояние команды: нынешний сезон для команды очень напоминает американские горки. Да и результаты «Касымпаши» пляшут, что называется, от саксофона до ножа.

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    При этом в матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникают явные проблемы. Да и в плане надежности тылов не все так гладко.

    В своем предыдущем поединке «Касымпаша» не сумела победить. Дома команда довольствовалась лишь ничьей с «Карагюмрюком» (1:1).

    И уж точно гости будут довольны даже ничьей в этой встрече. К тому же в их составе блистает Айтач Кара, забивший уже 12 мячей в чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Касымпаша» в 8 последних очных поединках уступала «Фенербахче»

    • «Фенербахче» проиграл в чемпионате лишь 1 раз

    • «Фенербахче» забивает чаще всех в лиге — 68 мячей в 26 матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 8.35, а победа оппонента — в скромные 13.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.23 и 3.58.

    Прогноз: Хозяева на две головы сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывают.

    «Фенербахче» заметно прибавляет по ходу чемпионата, да и фактор наличия в составе Джеко явно станет определяющим.

    Ставка: Фора «Фенербахче» -2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече будут осторожничать.

    Ставка: ТМ 3.5 за 2.25

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