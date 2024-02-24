В рамках 27-го тура чемпионата Турции 24 февраля пройдет матч «Фенербахче» — «Касымпаша». Начало — 19:00 (мск). «Фенербахче» — «Касымпаша»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» в нынешнем сезоне привычно сражается за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте таблицы.

При этом атака команды выглядит просто великолепно. В 26 матчах стамбульцы настреляли 68 мячей в ворота соперников, 18 из которых забил Эдин Джеко.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Фенербахче» уверенно переиграл «Ризеспор» (3:1).

Вообще, в 5 своих матчах «Фенербахче» выиграл 4 раза при одном паритете. Потеря очков с «Аланьяспором» (2:2) может дорого стоить на финише чемпионата.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 11 мячей. Причем в свои ворота «Фенербахче» пропустил четырежды.

Не сыграют: Фред — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас команда на 2 очка отстает от лидера чемпионата «Галатасарая». Причем оба стамбульских гранда проиграли всего по 1 матчу.

Поединки против «Касымпаши» для команды проходят традиционно успешно. В 8 последних очных встречах успех праздновал «Фенербахче».

Последний раз команда проигрывала «Касымпаше» еще 3 с половиной года назад. Между тем, недооценки соперника допускать явно не стоит.

«Касымпаша»

Турнирное положение: «Касымпаша» в нынешнем сезоне сражается за выход в еврокубки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы Суперлиги.

«Касымпаша» забила 47 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота на гол больше.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Касымпаши» 3 победы при одном поражении.

Не сыграют: Дрис Саддики — травмирован.

Состояние команды: нынешний сезон для команды очень напоминает американские горки. Да и результаты «Касымпаши» пляшут, что называется, от саксофона до ножа.

При этом в матчах с более-менее крепкими оппонентами у команды возникают явные проблемы. Да и в плане надежности тылов не все так гладко.

В своем предыдущем поединке «Касымпаша» не сумела победить. Дома команда довольствовалась лишь ничьей с «Карагюмрюком» (1:1).

И уж точно гости будут довольны даже ничьей в этой встрече. К тому же в их составе блистает Айтач Кара, забивший уже 12 мячей в чемпионате.

Статистика для ставок

«Касымпаша» в 8 последних очных поединках уступала «Фенербахче»

«Фенербахче» проиграл в чемпионате лишь 1 раз

«Фенербахче» забивает чаще всех в лиге — 68 мячей в 26 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 8.35, а победа оппонента — в скромные 13.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.23 и 3.58.

Прогноз: Хозяева на две головы сильнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывают.

«Фенербахче» заметно прибавляет по ходу чемпионата, да и фактор наличия в составе Джеко явно станет определяющим.

Ставка: Фора «Фенербахче» -2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этой встрече будут осторожничать.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.25