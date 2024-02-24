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    Блэкберн Роверс — Норвич Сити ⚽ смотреть онлайн

    24.02.2024 в 18:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Блэкберн Роверс — Норвич Сити

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Блэкберн Норвич
    В 18:00 24.02.2024 Блэкберн Роверс и Норвич Сити сыграют матч в английском Чемпионшипе.

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    Блэкберн Роверс — Норвич Сити

    Последний матч между собой: Норвич Сити — Блэкберн Роверс 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Блэкберн Роверс»).

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