Аршавин пока не знает, будет ли работать тренером

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«Я уже был на стажировке в "Динамо", я прошел это задание в РФС, специально ездил к Марцелу Личке, потому что это задание нужно обязательно сделать. Я уже тренировал, помогал Дмитрию Владимировичу Полякову, который сейчас помощник у Ивана Шабарова в молодежной сборной. В принципе мне все нравилось.
Планирую ли в будущем работать тренером? Да я не знаю, посмотрим, главное — получить лицензию», — приводит слова Аршавина ТАСС.
Напомним, что сейчас Аршавин работает в руководящем составе «Зенита».