Аршавин пока не знает, будет ли работать тренером

Известный в прошлом российский футболиствысказался о своих планах после получения тренерской лицензии.

«Я уже был на стажировке в "Динамо", я прошел это задание в РФС, специально ездил к Марцелу Личке, потому что это задание нужно обязательно сделать. Я уже тренировал, помогал Дмитрию Владимировичу Полякову, который сейчас помощник у Ивана Шабарова в молодежной сборной. В принципе мне все нравилось.

Планирую ли в будущем работать тренером? Да я не знаю, посмотрим, главное — получить лицензию», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, что сейчас Аршавин работает в руководящем составе «Зенита».