Тухель: У меня очень высокие профессиональные требования и я посвящаю себя «Баварии» до конца сезона

Главный тренервысказался о своей нынешней работе у руля мюнхенской команды.

«До конца сезона со мной ничего не случится. Сейчас я никак не могу повлиять на то, что будет со мной летом. Это работает только в том случае, если я выкладываюсь на 100%. У меня очень высокие профессиональные требования к себе, и я полностью посвящаю себя "Баварии" до конца сезона.

Мы всё ещё боремся за два титула, как бы маловероятно это ни казалось в данный момент. И каждый уикенд максимальный успех — это три очка, которые мы всегда хотим получить. Всё просто», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков.