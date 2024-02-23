В 22:30 23.02.2024 Байер и Майнц сыграют матч в немецкой Бундеслиге.

Байер — Майнц

Последний матч между собой: Майнц — Байер 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Майнц» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Байер»).

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