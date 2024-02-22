Фрайбург — Ланс
Последний матч между собой: Ланс — Фрайбург 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Ланс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фрайбург»).
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