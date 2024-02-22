В 23:00 22.02.2024 Ференцварош и Олимпиакос сыграют матч в 1/16 финала Лиги конференций.

Ференцварош — Олимпиакос

Последний матч между собой: Олимпиакос — Ференцварош 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ференцварош» — «Олимпиакос» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Олимпиакос»).

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