В рамках 1/16 финала Лиги конференций 22 февраля пройдет матч «Ференцварош» — «Олимпиакос». Начало — в 23:00 «Ференцварош» — «Олимпиакос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

Путь в плей-офф: «Ференцварош» успешно выступил в групповом этапе Лиги конференции, заняв в турнирной таблице 2 место и набрав 10 очков. Чемпион Венгрии выиграл две встречи у «Чукарички» (2:1,3:1) и сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1,2:2), «Генком» (1:1, 0:0)

Последние матчи: В Высшей лиге венгерского чемпионата «Ференцварош» добился третьей победы подряд. После успешных игр с «Кишвардой» (3:1) и МТК «Будапешт» последовала виктория над «Дебреценом» (2:1).

Выигрышная серия «Ференцвароша» прервалась в матче против «Олимпиакоса» в рамках стыкового раунда Лиги конференций (0:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

Не сыграет: Адам Халмай — у венгерского форвард травмировано колено, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В турнирной таблице чемпионата Венгрии «Ференцварош» занимает 2 метсто, набрав 42 очка. Чемпион отстает от лидера команды «Пакш» на один пункт.

«Олимпиакос»

Путь в плей-офф: В групповом этапе Лиги Европы «Олимпиакос» занял 3 место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги конференций. В своем квартете греческий клуб набрал 7 очков, опередив в турнирной таблице словацкий коллектив «Бачка-Топола».

Путевку в Лигу конференций соперники рызграли в последнем 6 туре групповом этапе. «Олимпиакос» на своем поле разгромил «Бачка-Топола» (5:2). Греки уступили первые два месте «Вест Хэму» и «Фрайбургу», которые набрали 15 и 12 очков соответственно.

Последние матчи: «Олимпиакос» сделал хорошую заявку на то, чтобы выйти в следующий раунд Лиги конференций, а именно в 1/8 финала. В первой игре против «Ференцвароша» греческий клуб одержал минимальную победу. Единственный гол на 83-й минуте встречи забил Аюб Эль-Кааби.

Не сыграют: Защитник Дорон Лейднер и полузащитник Бандиугу Фадига — все игроки травмированы, дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: В чемпионате Греции «Олимпиакос» занимает 4 место, набрав 47 очков. От лидера лиги АЕКа отставание составляет 5 пунктов. Что касается Лиги конференций, то греческому клубу вполне по силам преодолеть барьер в лице «Ференцвароша», несмотря на то, что в составе команды есть травмированные футболисты.

Статистика для ставок

В последний раз «Олимпиакос» и «Ференцварош» встречались между собой в 1996-м

В том противостоянии «Ференцаврош» одержал вверх над «Олимпиакосом» (3:1). Была и результативная ничья (2:2)

«Олимпиакос» переиграл «Ференцварош» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.54, а победа гостей — в 3.22.

Коэффициенты матча Ференцварош — Олимпиакос 1X2Новым игрокам 2.203.553.30Бонус$9500

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.92 соответственно.

Прогноз: «Олимпиакос» в шаге от выхода в 1/8 финала Лиги конференций, однако на постоянной основе греческий клуб отбиваться не станет, так как «Ференцварош» может наказать. Можно сыграть на том, что «Олимпиакос» не проиграет в ответной игре стыкового раунда.

Ставка: Фора «Олимпиакоса» (0) с коэффициентом 2.37.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что команды не будут бежать сломя голову, чтобы забить. Ожидаем, что футболисты «Ференцвароша» и «Олимпиакоса» сыграют по низам в этой встрече.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.92.