В 20:45 22.02.2024 Динамо З и Бетис сыграют матч в 1/16 финала Лиги конференций.

Динамо З — Бетис

Последний матч между собой: Бетис — Динамо З 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо З» — «Бетис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Бетис»).

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