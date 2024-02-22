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    Артета: «Порту» — команда, которая очень хорошо организована в обороне

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы должны играть намного лучше. Нельзя побеждать, действуя так вблизи чужих ворот. Если вы хотите попасть в четвертьфинал, нужно обыгрывать своего соперника, и мы должны будем сделать это на "Эмирейтс". Сегодня нам не хватало угрозы и агрессии в финальной трети поля.

    Мы можем играть лучше. Думаю, что "Порту" — команда, которая очень хорошо организована в обороне, они постоянно нарушают ритм соперника. Сегодня мы не могли даже коснуться кого-то, потому что в любой ситуации назначался штрафной удар. Мы не успевали, но мы извлечём уроки, лучше подготовимся и добьёмся своего во втором матче», — приводит слова Артеты BBC.

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    Ответная игра состоится 12 марта.

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