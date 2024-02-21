Хави: «Наполи» — сильный соперник

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Наполи».

«Наполи» — сильный соперник, особенно учитывая атакующую тройку. Для нас фундаментально важно хорошо обороняться, не давать проводить контратаки. Будет тяжело.

Мы не думаем о том, что дальше. Наша главная цель — выйти в четвертьфинал. В команде больше единства, реакция очень хорошая — в том числе со стороны президента и Деку. Я доволен тем, какая обстановка в раздевалке.

Мы выйдем за победой, как всегда. Мы выходим побеждать, потому что мы — «Барселона», а для «Барселоны» ничья не является хорошим результатом«, — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Наполи" состоится сегодня, 21 февраля, в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.