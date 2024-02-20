Терзич: Перед матчем с ПСВ я настроен оптимистично

Наставник дортмундской «Боруссии»высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ.

«В принципе я настроен оптимистично. Мы являемся одной из ведущих команд Германии в области владения мячом, и в то же время мы лучшая команда по количеству забитых мячей. Нам нужен полноценный футбол.

ПСВ? Сзади у них проблемы. В Лиге чемпионов они уже пропустили столько голов, сколько пропустили за весь сезон лиги. Это то, чем мы должны воспользоваться. Люк де Йонг? Да, это их целевой игрок в центре, а вингеры — очень сильные дриблёры, играют правой ногой слева и наоборот», — приводит слова Терзича Kicker.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команды сыграют 20 февраля в Эйндховене. Встреча начнется в 23:00 мск.