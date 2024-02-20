В 22:30 20.02.2024 Манчестер Сити и Брентфорд сыграют матч в чемпионате Англии по футболу.

Манчестер Сити — Брентфорд

Последний матч между собой: Брентфорд — Манчестер Сити 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Манчестер Сити»).

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