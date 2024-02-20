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    Гюндоган: Удивительно, что у «Баварии» возникли такие трудности

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    Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о неудачных результатах «Баварии» в последнее время.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    «Удивительно, что у "Баварии" возникли такие трудности. Томас Тухель — один из лучших тренеров Европы. По опыту работы с ним в "Боруссии" я могу сказать о нем только хорошее.

    Он выдающийся тактик и очень честный открытый человек. Я лично отлично с ним ладил», — цитирует Гюндогана DPA.

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    • Ранее сообщалось о том, что в руководстве «Баварии» задумались об увольнении Томаса Тухеля.

    После 22-х туров мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 8 баллов. В следующем матче «Бавария» сыграет против «Лейпцига» 24-го февраля.

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