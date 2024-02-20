Гюндоган: Удивительно, что у «Баварии» возникли такие трудности

Полузащитниквысказался о неудачных результатахв последнее время.

«Удивительно, что у "Баварии" возникли такие трудности. Томас Тухель — один из лучших тренеров Европы. По опыту работы с ним в "Боруссии" я могу сказать о нем только хорошее.

Он выдающийся тактик и очень честный открытый человек. Я лично отлично с ним ладил», — цитирует Гюндогана DPA.

Ранее сообщалось о том, что в руководстве «Баварии» задумались об увольнении Томаса Тухеля.

После 22-х туров мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 8 баллов. В следующем матче «Бавария» сыграет против «Лейпцига» 24-го февраля.