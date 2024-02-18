Юран: «Спартак» всегда будет топ‑клубом

Главный тренер «Пари НН»считает, чтоникогда не потеряет статус топ-клуба.

«"Спартак" всегда будет топ‑клубом. Всегда. Не имеет значения, хорошие времена у клуба или плохие. Это армия болельщиков, это клуб с историей. Я всегда его считаю топом.

Печально на это смотреть. Это топ‑клуб, где не должны происходить склоки, когда что‑то выходит за рамки клуба. Ни в коем случае я не критикую тренера и руководство. Просто есть то, что я читаю, и так не должно быть», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.