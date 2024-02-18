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    Юран: «Спартак» всегда будет топ‑клубом

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что «Спартак» никогда не потеряет статус топ-клуба.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «"Спартак" всегда будет топ‑клубом. Всегда. Не имеет значения, хорошие времена у клуба или плохие. Это армия болельщиков, это клуб с историей. Я всегда его считаю топом.

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    • Печально на это смотреть. Это топ‑клуб, где не должны происходить склоки, когда что‑то выходит за рамки клуба. Ни в коем случае я не критикую тренера и руководство. Просто есть то, что я читаю, и так не должно быть», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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