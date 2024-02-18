В 17:00 18.02.2024 Шеффилд Юнайтед и Брайтон энд Хоув Альбион сыграют матч в АПЛ.

Шеффилд Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион

Последний матч между собой: Шеффилд Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион 2:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.11 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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