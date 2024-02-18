«Фрайбург» — «Айнтрахт»: счет матча 3:3 (2:2), обзор голов

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» и «Айнтрахт» сыграли вничью — 3:3.

Первый тайм получился очень результативным, соперники обменялись двумя забитыми голами.

За «бразильцев из Брайсгау» отличились лидеры японец Рицу Доан и итальянец Винченцо Грифо.

За гостей забивали Ангсар Кнауфф и Омар Мармуш.

Третий гол «Айнтрахт» забил на 72-й минуте, он на счету Ангсара Кнауффа, оформившего дубль.

«Фрайбург» ушел от поражения, забив на 90-й минуте после точного удара Михаэля Грегорича.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Айнтрахт Ф 3:3 Голы: 0:1 Омар Мармуш (27'), 1:1 Рицу Доан (30'), 1:2 Ансгар Кнауфф (35'), 2:2 Винченцо Грифо (пенальти) (45 + 5'), 2:3 Ансгар Кнауфф (72'), 3:3 Михаэль Грегорич (90') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Мануэль Гульде, Жорди Макенго (Ноа Вайсхаупт, 77'), Янник Кайтель (Кильянн Сильдийя, 77'), Рицу Доан, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Роланд Шаллаи (Максимилиан Филипп, 88'), Винченцо Грифо (Флоран Муслия, 82'), Лукас Хёлер (Михаэль Грегорич, 77') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Филипп Макс, Аурелио Бута, Тута, Марио Гётце (Себастьян Роде, 86'), Эйе Скири, Макото Хасебе, Саша Калайджич (Ансгар Кнауфф, 11'), Омар Мармуш (Эрик Эбимбе, 86'), Фарес Шаиби, Вильям Пачо

В следующем туре «Фрайбург» сыграет с «Аугсбургом» в гостях.

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