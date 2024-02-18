В 17:00 18.02.2024 Эмполи и Фиорентина сыграют матч в Серии А.

Эмполи — Фиорентина

Последний матч между собой: Фиорентина — Эмполи 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эмполи» — «Фиорентина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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