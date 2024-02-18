В рамках 25-го тура чемпионата Италии 18 февраля пройдет матч «Эмполи» — «Фиорентина». Начало — 17:00 (мск). «Эмполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в высшем итальянском дивизионе. Ныне «Эмполи» находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 24 матчах игроки «Эмполи» сумели отличиться всего 18 результативными ударами.

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Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось разжиться тремя зачетными баллами. «Эмполи» уверенно переиграл «Салернитану» (3:1).

Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Эмполи» добыл 5 очков. Даже «Ювентусу» команда дала бой (1:1).

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Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 8 мячей. Причем в свои ворота «Эмполи» пропустил 4 гола.

Не сыграют: Тайрон Эбюэхи — травмирован.

Состояние команды: «Эмполи» на 2 очка опережает опасную зону. Причем лишь последние успехи вытащили команду оттуда.

Поединки против «фиалок» для команды проходят традиционно удачно. Из пяти последних очных встреч «Эмполи» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Стоит отметить, что «Эмполи» не проигрывал флорентийцам чуть менее двух лет. Да и вообще, команда сейчас набирает обороты!

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина» в нынешнем сезоне сражается за попадание в топ-6. Сейчас команда находится на 8 месте в турнирной таблице.

Команда забила 36 мячей, пропустив в свои ворота 28.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Фиорентины» всего 1 виктория при 4 поражениях.

Не сыграют: Кристиано Бираги — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фиорентина» выглядит бледновато. Очки даются «фиалкам» с натугой.

При средних показателях команда потеряла победный дух. Да и очень не вовремя перебрал карточек Кристиано Бираги.

Команда слишком часто теряет очки буквально на ровном месте. Флорентийцы проиграли в 9 матчах из 24.

В последних матчах команда неизменно проигрывает. И лишь откровенно слабый «Фрозиноне» был разгромлен (5:1).

Статистика для ставок

«Эмполи» не проигрывает уже 3 матча к ряду

«Фиорентина» из 5 последних матчей выиграла всего 1 раз

«Эмполи» забивает реже всех в лиге — 18 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.

Прогноз: Гости явно намерены прервать свои неудачи, к тому же имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

«Фиорентине» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды повышенной атакующей активности.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15