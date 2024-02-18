«Эмполи»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в высшем итальянском дивизионе. Ныне «Эмполи» находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 24 матчах игроки «Эмполи» сумели отличиться всего 18 результативными ударами.
Коэффициенты матча Эмполи — Фиорентина
Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось разжиться тремя зачетными баллами. «Эмполи» уверенно переиграл «Салернитану» (3:1).
Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Эмполи» добыл 5 очков. Даже «Ювентусу» команда дала бой (1:1).
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 8 мячей. Причем в свои ворота «Эмполи» пропустил 4 гола.
Не сыграют: Тайрон Эбюэхи — травмирован.
Состояние команды: «Эмполи» на 2 очка опережает опасную зону. Причем лишь последние успехи вытащили команду оттуда.
Поединки против «фиалок» для команды проходят традиционно удачно. Из пяти последних очных встреч «Эмполи» выиграл 2 раза при одной коллизии.
Стоит отметить, что «Эмполи» не проигрывал флорентийцам чуть менее двух лет. Да и вообще, команда сейчас набирает обороты!
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиорентина» в нынешнем сезоне сражается за попадание в топ-6. Сейчас команда находится на 8 месте в турнирной таблице.
Команда забила 36 мячей, пропустив в свои ворота 28.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Фиорентины» всего 1 виктория при 4 поражениях.
Не сыграют: Кристиано Бираги — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фиорентина» выглядит бледновато. Очки даются «фиалкам» с натугой.
При средних показателях команда потеряла победный дух. Да и очень не вовремя перебрал карточек Кристиано Бираги.
Команда слишком часто теряет очки буквально на ровном месте. Флорентийцы проиграли в 9 матчах из 24.
В последних матчах команда неизменно проигрывает. И лишь откровенно слабый «Фрозиноне» был разгромлен (5:1).
Статистика для ставок
- «Эмполи» не проигрывает уже 3 матча к ряду
- «Фиорентина» из 5 последних матчей выиграла всего 1 раз
- «Эмполи» забивает реже всех в лиге — 18 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.
Прогноз: Гости явно намерены прервать свои неудачи, к тому же имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.
«Фиорентине» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды повышенной атакующей активности.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.15