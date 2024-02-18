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    «Фиалки» наконец-то победят?

    «Эмполи» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Серия A, 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Фиорентина»
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    Николас Гонсалес
    В рамках 25-го тура чемпионата Италии 18 февраля пройдет матч «Эмполи» — «Фиорентина». Начало — 17:00 (мск). «Эмполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Февраля 2024 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 17:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Эмполи»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за выживание в высшем итальянском дивизионе. Ныне «Эмполи» находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 24 матчах игроки «Эмполи» сумели отличиться всего 18 результативными ударами.

    Коэффициенты матча Эмполи — Фиорентина

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    Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось разжиться тремя зачетными баллами. «Эмполи» уверенно переиграл «Салернитану» (3:1).

    Вообще, в трех своих последних матча чемпионата «Эмполи» добыл 5 очков. Даже «Ювентусу» команда дала бой (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 8 мячей. Причем в свои ворота «Эмполи» пропустил 4 гола.

    Не сыграют: Тайрон Эбюэхи — травмирован.

    Состояние команды: «Эмполи» на 2 очка опережает опасную зону. Причем лишь последние успехи вытащили команду оттуда.

    Поединки против «фиалок» для команды проходят традиционно удачно. Из пяти последних очных встреч «Эмполи» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Стоит отметить, что «Эмполи» не проигрывал флорентийцам чуть менее двух лет. Да и вообще, команда сейчас набирает обороты!

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» в нынешнем сезоне сражается за попадание в топ-6. Сейчас команда находится на 8 месте в турнирной таблице.

    Команда забила 36 мячей, пропустив в свои ворота 28.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Фиорентины» всего 1 виктория при 4 поражениях.

    Не сыграют: Кристиано Бираги — дисквалифицирован.

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  • 15/02/2024

    • Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фиорентина» выглядит бледновато. Очки даются «фиалкам» с натугой.

    При средних показателях команда потеряла победный дух. Да и очень не вовремя перебрал карточек Кристиано Бираги.

    Команда слишком часто теряет очки буквально на ровном месте. Флорентийцы проиграли в 9 матчах из 24.

    В последних матчах команда неизменно проигрывает. И лишь откровенно слабый «Фрозиноне» был разгромлен (5:1).

    Статистика для ставок

    • «Эмполи» не проигрывает уже 3 матча к ряду

    • «Фиорентина» из 5 последних матчей выиграла всего 1 раз

    • «Эмполи» забивает реже всех в лиге — 18 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.

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    Прогноз: Гости явно намерены прервать свои неудачи, к тому же имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    «Фиорентине» явно необходимо прибавлять в плане реализации, так что стоит ожидать от команды повышенной атакующей активности.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

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    «Эмполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. «Фиалки» наконец-то победят?
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