В 17:00 17.02.2024 Наполи и Дженоа сыграют матч в Серии А.

Наполи — Дженоа

Последний матч между собой: Дженоа — Наполи 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Наполи» — «Дженоа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Дженоа»).

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