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    Улучшит ли «Наполи» свое турнирное положение?

    «Наполи» — «Дженоа». Ставка (к. 2.12) и прогноз на чемпионат Италии на 17 февраля 2024 года

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    «Наполи» — фаворит матча
    «Наполи» — «Дженоа». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Наполи» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Февраля 2024 года
    Наполи
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    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» занимает девятое место в таблице Серии А. В его активе 32 забитых мяча, в пассиве — 27 пропущенных.

    Команда отстает на три очка от зоны еврокубков — шестой позиции. При этом неаполитанцы отстают от пятой строчки (Лиги Европы) и зоны Лиги чемпионов на семь баллов.

    Коэффициенты матча Наполи — Дженоа

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    Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели поражение. «Партенопеи» с минимальным результатом уступили на выезде «Милану» (0:1).

    В четырех последних поединках «адзурри» одержали только одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что налицо если не кризис, то спад в их игре.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: дисквалифицирован — Жуан Жезус. Травмированных нет.

    Состояние команды: в 10 последних матчах во всех турнирах «Наполи» одержал три победы при пяти поражениях и двух ничьих.

    Таким образом, можно констатировать, что действующий чемпион Италии переживает классический синдром второго сезона — следующей кампании после триумфа.

    Лучшим бомбардиром хозяев остается Виктор Осимхен, который забил в Серии А семь мячей. Столь невысокая результативность лишний раз свидетельствует о проблемах клуба.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: По итогам 24 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 29 очками и разницей мячей 25-30.

    Команда на девять очков отстает от зоны еврокубков и на 10 баллов опережает зону вылета, так что на самом деле генуэзцев не стоит причислять к борцам за выживание.

    Последние матчи: хозяева в прошлом туре на своем поле потерпели разгромное поражение. Хозяева пропустили от «Аталанты» четыре мяча, пропустив один.

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию «Грифонов» в восемь поединков, но данное поражение им нанесла четвертая в таблице команда.

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    • Не сыграют: Маттуро, Хапс — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Дженоа» одержал лишь две победы при четырех ничьих и одном поражении.

    Такие результаты закономерно держат «россоблу» в середине таблицы с примерно одинаковым расстоянием до зоны еврокубков и зоны вылета.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Наполи» хотя бы одна команда не забивала.

    • в трех из четырех последних матчей «Наполи» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Дженоа» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — очевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.85, победа «Дженоа» — в 6.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.12 и 1.72.

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    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. «Дженоа» не отличается надежностью тылов, но и сама часто забивает.

    У хозяев после Кубка Африки вернулся лидер атак Виктор Осимхен, так что их шансы отличиться в воротах соперника высоки.

    Рекомендуемая ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.12.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Дженоа» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65

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    «Наполи» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. Улучшит ли «Наполи» свое турнирное положение?
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