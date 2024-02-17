«Наполи» — «Дженоа». Матч пройдет в рамках 25-го тура итальянской Серии А, начало — 17:00 (мск) «Наполи» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» занимает девятое место в таблице Серии А. В его активе 32 забитых мяча, в пассиве — 27 пропущенных.

Команда отстает на три очка от зоны еврокубков — шестой позиции. При этом неаполитанцы отстают от пятой строчки (Лиги Европы) и зоны Лиги чемпионов на семь баллов.

Коэффициенты матча Наполи — Дженоа 1X2Новым игрокам 1.623.906.20Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре хозяева потерпели поражение. «Партенопеи» с минимальным результатом уступили на выезде «Милану» (0:1).

В четырех последних поединках «адзурри» одержали только одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что налицо если не кризис, то спад в их игре.

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: дисквалифицирован — Жуан Жезус. Травмированных нет.

Состояние команды: в 10 последних матчах во всех турнирах «Наполи» одержал три победы при пяти поражениях и двух ничьих.

Таким образом, можно констатировать, что действующий чемпион Италии переживает классический синдром второго сезона — следующей кампании после триумфа.

Лучшим бомбардиром хозяев остается Виктор Осимхен, который забил в Серии А семь мячей. Столь невысокая результативность лишний раз свидетельствует о проблемах клуба.

«Дженоа»

Турнирное положение: По итогам 24 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 29 очками и разницей мячей 25-30.

Команда на девять очков отстает от зоны еврокубков и на 10 баллов опережает зону вылета, так что на самом деле генуэзцев не стоит причислять к борцам за выживание.

Последние матчи: хозяева в прошлом туре на своем поле потерпели разгромное поражение. Хозяева пропустили от «Аталанты» четыре мяча, пропустив один.

Эта неудача прервала беспроигрышную серию «Грифонов» в восемь поединков, но данное поражение им нанесла четвертая в таблице команда.

Не сыграют: Маттуро, Хапс — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних семи поединках во всех турнирах «Дженоа» одержал лишь две победы при четырех ничьих и одном поражении.

Такие результаты закономерно держат «россоблу» в середине таблицы с примерно одинаковым расстоянием до зоны еврокубков и зоны вылета.

Матео Ретеги — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Италии с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Наполи» хотя бы одна команда не забивала.

в трех из четырех последних матчей «Наполи» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Дженоа» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — очевидный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.85, победа «Дженоа» — в 6.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.12 и 1.72.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. «Дженоа» не отличается надежностью тылов, но и сама часто забивает.

У хозяев после Кубка Африки вернулся лидер атак Виктор Осимхен, так что их шансы отличиться в воротах соперника высоки.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.12.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Дженоа» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.65