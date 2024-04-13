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    «Торино» и «Ювентус» не смогли поразить ворота друг друга

    «Торино» — «Ювентус»: счет матча 0:0, обзор

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    Туринское дерби в рамках 32-го чемпионата Италии между «Торино» и «Ювентус» не принесло забитых мячей — 0:0.

    Ваня Милинкович-Савич — вратарь «Торино»
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    Ваня Милинкович-Савич — вратарь «Торино»

    Игра получилась очень закрытой, команды на двоих нанесли всего 20 ударов по воротам, из них 5 в створ. Чуть острее был «Ювентус», но пробить Ваню Милинковича-Савича так и не смог.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Ювентус 0:0
    Торино: Ваня Милинкович-Савич, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Рауль Белланова (Адам Масина, 85'), Мергим Войвода (Валентин Лацаро, 78'), Адриен Тамез, Самуэле Риччи, Кароль Линетти, Никола Влашич, Дуван Сапата, Антонио Санабрия (Давид Окереке, 77') Ювентус: Войцех Щенсны, Андреа Камбьязо, Данило, Бремер, Федерико Гатти (Алекс Сандро, 78'), Федерико Кьеза (Кенан Йылдыз, 65'), Филип Костич (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 64'), Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Душан Влахович (Мойзе Кин, 78') Предупреждения: Федерико Гатти (44'), Самуэле Риччи (45 + 2'), Мергим Войвода (45 + 4'), Андреа Камбьязо (69'), Кароль Линетти (76') Удаление: Ivan Juric (87')

    Календарь и таблица Серии А

    «Торино» продолжает идти на девятом месте с 45 очками. «Ювентус» с 63 очками на третьей строчке.

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