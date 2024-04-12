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    «Кадис» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 31-го тура Ла Лиги между «Кадисом» и «Барселоной»

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    «Барселона»
    «Кадис» на своем поле сыграет с «Барселоной». За ходом заключительного матча дня 31-го тура чемпионата Испании можно следить с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Кадис»

    Команда из одноименного города идет в зоне вылета, расположившись на 18-й строчке в турнирной таблице. «Кадис» имеет в своем активе 25 очков и на 3 балла отстает от спасительной 17-й позиции. На счету «желтой подлодки» 4 победы, 13 ничьих и 13 поражений и разницей забитых и пропущенных мячей 21:40.

    «Кадис» выиграл в крайнем туре чемпионата Испании, минимально одолев дома «Гранаду» (1:0). Единственный мяч на 51-й минуте забил Наварро.

    Эта победа стала для подопечных Маурисио Пельегрино второй в трех последних матчах. Двумя турами ранее «Кадис» неожиданно обыграл дома мадридский «Атлетико» (2:0), а между ними было поражение от «Реала Сосьедад» (0:2).

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    «Барселона»

    «Барселона» продолжает участвовать в чемпионской гонке, расположившись на второй позиции с 67 очками. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» после 30-ти матчей составляет 8 баллов. На счету каталонцев 20 побед, 7 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 61:34.

    На этой неделе «Барселона» обыграла на выезде ПСЖ в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов (3:2). Дублем в составе испанской команды отличился Рафинья, еще один мяч на свой счет записал Кристенсен.

    Эта победа стала для «сине-гранатовых» пятой подряд, включая матчи чемпионата Испании и Лиги Чемпионов. В крайнем туре Ла Лиги «Барселона» минимально обыграла дома «Лас-Пальмас» (1:0), до этого была крупная победа над «Атлетико» в гостях (3:0).

    Личные встречи

    В первом круге этого сезона «Барселона» всухую обыграла своего соперника — 2:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету каталонцев 6 побед, «Кадис» праздновал успех в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Барселона» с коэффициентом 1.80.

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