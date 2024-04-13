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    «Мальорка» уступила «Реалу» с минимальным счетом

    «Мальорка» — «Реал»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

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    В матче 31-го тура испанской Примеры «Мальорка» уступила на своем поле мадридскому «Реалу» — 0:1.

    Орельен Чуамени
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    Орельен Чуамени

    Первый тайм не принес забитых мячей.

    Лишь на 48-й минуте Орельен Чуамени смог поразить ворота «Мальорки». Этот гол так и остался единственный в матче.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Реал Мадрид 0:1
    Гол: 0:1 Орельен Чуаэми (48') Мальорка: Предраг Райкович, Пабло Маффео (Неманья Радоньич, 78'), Джованни Гонсалес, Антонио Раильо, Матия Настасич, Антонио Латорре, Антонио Санчес (Абдон Пратс, 59'), Мануэль Морланес (Серхи Дардер, 59'), Саму Кошта (Омар Маскарель, 59'), Дани Родригес (Кайл Ларин, 87'), Ведат Мурики Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Начо, Антонио Рюдигер, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 63'), Джуд Беллингхэм (Эдуардо Камавинжа, 64'), Лука Модрич (Даниэль Карвахаль, 86'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Хоселу, Лукас Васкес (Эдер Милитао, 90') Предупреждения: Антонио Раильо (16'), Ведат Мурики (82'), Андрей Лунин (85')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» продолжает уверенно лидировать в чемпионате с 78 очками. «Мальорка» с 31 очком на 15-м месте.

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