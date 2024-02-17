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    Ду Кейрос: Мне очень приятно находиться в «Гремио»

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    Хавбек «Зенита» Ду Кейрос, который на правах аренды играет за «Гремио», оценил свою форму.

    Ду Кейрос
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    Ду Кейрос

    «Мне очень приятно находиться здесь. Я в порядке. Я проходил предсезонку в "Зените", так что я готов. Очень рад буду сыграть ещё одну классику в своей карьере.

    Я играл в таких матчах, как "Коринтианс" — "Палмейрас", "Зенит" — "Спартак", поэтому думаю, что для опыта и моего роста как игрока это были очень важные матчи. Я постараюсь отыграть за "Гремио" как можно лучше», — цитирует Ду Кейроса Itatiaia.

    В текущем сезоне Ду Кейрос провел 16 встреч во всех турнирах, отметившись одним голом.

    Нынешний контракт с игроком истекает летом 2028 года.

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