Ду Кейрос: Мне очень приятно находиться в «Гремио»

Хавбек «Зенита», который на правах аренды играет за «Гремио», оценил свою форму.

«Мне очень приятно находиться здесь. Я в порядке. Я проходил предсезонку в "Зените", так что я готов. Очень рад буду сыграть ещё одну классику в своей карьере.

Я играл в таких матчах, как "Коринтианс" — "Палмейрас", "Зенит" — "Спартак", поэтому думаю, что для опыта и моего роста как игрока это были очень важные матчи. Я постараюсь отыграть за "Гремио" как можно лучше», — цитирует Ду Кейроса Itatiaia.

В текущем сезоне Ду Кейрос провел 16 встреч во всех турнирах, отметившись одним голом.

Нынешний контракт с игроком истекает летом 2028 года.