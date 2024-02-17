Ду Кейрос: Мне очень приятно находиться в «Гремио»

Ду Кейрос Фото: globallookpress.com
«Мне очень приятно находиться здесь. Я в порядке. Я проходил предсезонку в "Зените", так что я готов. Очень рад буду сыграть ещё одну классику в своей карьере.
Я играл в таких матчах, как "Коринтианс" — "Палмейрас", "Зенит" — "Спартак", поэтому думаю, что для опыта и моего роста как игрока это были очень важные матчи. Я постараюсь отыграть за "Гремио" как можно лучше», — цитирует Ду Кейроса Itatiaia.
В текущем сезоне Ду Кейрос провел 16 встреч во всех турнирах, отметившись одним голом.
Нынешний контракт с игроком истекает летом 2028 года.