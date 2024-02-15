Стало известно, когда Мозес покинет «Спартак»

Виктор Мозес Фото: globallookpress.com
«Мозес покинет "Спартак" в конце сезона. Клуб не делал игроку предложений о продлении контракта», — сказали «Матч ТВ» в агентстве.
Ранее сообщалось, что Мозес входит в список футболистов, на которых тренерский штаб «Спартака» больше не рассчитывает. Кроме того, появилась информация, что он может продолжить карьеру в ОАЭ.
Transfermarkt оценивает стоимость Мозеса в 1,50 миллиона евро.
Зимнее трансферное окно в России открыто до 22 февраля.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.