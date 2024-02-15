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    Стало известно, когда Мозес покинет «Спартак»

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    Агентство ROOF, представляющее интересы полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса, подтвердили, что московский клуб не собирается продлевать контракт с нигерийским футболистом.

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    «Мозес покинет "Спартак" в конце сезона. Клуб не делал игроку предложений о продлении контракта», — сказали «Матч ТВ» в агентстве.

    Ранее сообщалось, что Мозес входит в список футболистов, на которых тренерский штаб «Спартака» больше не рассчитывает. Кроме того, появилась информация, что он может продолжить карьеру в ОАЭ.

    Transfermarkt оценивает стоимость Мозеса в 1,50 миллиона евро.

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    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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