«Спартак» готов продать зимой Мозеса и еще трех игроков

По информации журналиста Ивана Карпова, тренерский штаб красно-белых больше не рассчитывает на Кристофера Мартинса, Виктора Мозеса, Павла Маслова и Леона Классена.
Источник утверждает, что «Спартак» выдал Павлу Андрееву и другим агентам авторизацию на ведение переговоров по этим игрокам.
Несколько клубов уже заинтересовались футболистами, но переговоры пока находятся в стартовой стадии.
Зимнее трансферное окно в России открыто до 22 февраля.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.