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    «Спартак» готов продать зимой Мозеса и еще трех игроков

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    «Спартак» перед закрытием зимнего трансферного окна готов продать четырех футболистов.

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    По информации журналиста Ивана Карпова, тренерский штаб красно-белых больше не рассчитывает на Кристофера Мартинса, Виктора Мозеса, Павла Маслова и Леона Классена.

    Источник утверждает, что «Спартак» выдал Павлу Андрееву и другим агентам авторизацию на ведение переговоров по этим игрокам.

    Несколько клубов уже заинтересовались футболистами, но переговоры пока находятся в стартовой стадии.

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