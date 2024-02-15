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    Уткин о Промесе: Хуже торговли наркотиками только педофилия

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    Известный блогер Василий Уткин высказался о приговоре атакующему полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу за контрабанду наркотиков.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    Ранее стало известно, что Промес приговорен судом Амстердама к шести годам тюремного заключения за участие в ввозе двух партий наркотиков в порт Антверпена (Бельгия).

    «Интересно, что было бы, о чем мы все мечтаем, если бы российские клубы играли в еврокубках. Вот на кой ляд после этого нужен Промес? Но это отдельный вопрос, это касается того, на чем бы его не поймали.

    А вот человек, который пойман на наркотрафике… По-моему хуже торговли наркотиками только педофилия, вот и все. Потому что торговля наркотиками — это абсолютное зло, это совершенно точно так, это никак иначе не обсуждается. От этого люди умирают.

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    • Промес просил о российском гражданстве, теперь мы понимаем для чего. Он выбрал жизнь в России, мы теперь тоже понимаем почему», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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